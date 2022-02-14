THK akademik personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuruda bulunacak Öğretim Üyesi adayların, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Öğretim Elamanı Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen atama kriterlerini sağlamaları ve bunları sağladıklarını başvuru dilekçelerinde beyan etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri için tüm programlarda ALES Puanının en az 70 olması gerekmektedir. Yurtdışından alınan diplomalara ait YÖK denklik belgelerinin başvuruda ibraz edilmesi gereklidir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Müdürlüğü Türkkuşu Kampüsü Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 11 06790 Etimesgut/ANKARA Tel: 444 84 58 Faks: (0312) 342 84 60

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