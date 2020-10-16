THK 14 uçağın satışı için ihaleye çıktı
Türk Hava Kurumu, envanterinde bulunan 3 CL-215 ve 11 M-18 A/B Dromader tipi uçaklar ile depodaki bazı malzemelerin satışı için ihaleye çıktı.
THK Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayınlanan duyuruya göre, 26 Ekim Pazartesi günü saat 14.30'da belirli teklif sahipleri arasında toplam 14 adet uçak ve bazı malzemelerin satış ihalesi yapılacak.
İstekliler, teklif mektuplarını ihale gün ve saatine kadar THK Satın Alma ve Destek Hizmetlerine teslim etmek zorundadır.
İstekliler uçakları 10.00-15.00 saatleri arasında Etimesgut Meydanı İşletme Birimi'nde görebilecekler.
İhale sonucunda depodaki malzemeler THK envanterine kayıtlı 3 adet CL-215 ve 11 M-18 A / B Dromader uçağı ile satışa sunulacak.