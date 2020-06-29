Thievy Bifouma kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Thievy Bifouma hangi takımlarda oynadı?
Thievy Bifouma kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Thievy Bifouma, Yeni Malatyaspor'dan Çin'e transfer oldu. Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma'nın, Çin’in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Haberin ardından Thievy Bifouma hakkında detaylar merak ediliyor. Thievy Bifouma kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Thievy Bifouma hangi takımlarda oynadı?
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Thievy Bifouma için Çin'in Schenzhen FC takımı ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada ''Thievy Bifouma'nın, Çin’in Schenzhen FC takımına transferi için prensip anlaşmasına varılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte transfer detayları kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' sözleri kullanıldı.
28 yaşındaki Fransız futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 21 maçta forma giyerken 6 gol ve 2 asist üretmişti.
Thievy Bifouma kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır?
Thievy Bifouma, Kongo Cumhuriyetli futbolcudur. 13 Mayıs 1992 doğumlu yıldız futbolcu Saint Denis'de gözlerini hayata açmıştır. 1.80 boyunda ve 26 yaşındadır.Forvet sağ kanat oyuncusudur. Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü formasını giyen oyuncu, forvet bölgesinde görev yapmaktaydı.
Thievy Bifouma hangi takımlarda oynadı?
- Racing Strasbourg U19
- Espanyol Barcelona Juvenil A
- Espanyol- Las Palmas
- West BRom- Ud Almeria
- Granada- Reims
- SC Bastia
- Osmalıspor
- Sivasspor
- Ankaragücü