Thierry Henry’den Arsenal yönetimine Trossard tepkisi: ‘Büyük maçlarda mumla arayacaklar'

Arsenal efsanesi Thierry Henry, 31 yaşındaki Belçikalı yıldız Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transferi hakkında konuştu. Premier Lig ekibi Arsenal'in büyük maçlarda Trossard'ın eksikliğini hissedeceğini söyledi. İşte o açıklamanın detayları...

Arsenal efsanesi Thierry Henry, Leandro Trossard'ın Beşiktaş'a transfer edilmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Henry, 20 milyon Euro'luk bedelin Trossard'ın tecrübesi ve kalitesi düşünüldüğünde düşük olduğunu savundu.

"PİŞMAN OLURLARSA HİÇ ŞAŞIRMAYIN"

Thierry Henry, Trossard'ın satışına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"20 milyon euro Trossard'ın tecrübesi ve kalitesi için bugünün piyasasında hiçbir şey. Arsenal belki bugün iyi bir iş yaptığını düşünebilir ama büyük maçlar geldiğinde Trossard'ı ararlarsa hiç şaşırmayın. Pişman olurlarsa hiç şaşırmayın. Trossard'a, Beşiktaş'ta en iyisini diliyorum."