Thiago Silva: Galatasaray tehlikeli bir rakip

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Galatasaray'ın dikkat edilmesi gereken bir ekip olduğunu söyleyen Thiago Silva, Galatasaray’ın yeni transferi Radamel Falcao ile ilgili ''Falcao'nun yapacaklarını önceden bilemezsiniz'' ifadelerini kullandı.

''Çok tehlikeli bir rakibe karşı oynayacağız''

Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Galatasaray ile oynayacakları karşılaşmaya da değinen Brezilyalı stoper, "Oyuna konsantre bir şekilde akıllı, soğukkanlı ve inançlı olmalıyız. Aksi takdirde başarılı olamayız. Akıllı davranmazsak normal oyunumuzu oynayamayız. Duygularımızı kontrol etmeliyiz. Sorumluluk almalıyız. Çok tehlikeli bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmak için üst düzey oynamalıyız. Yüzde 60'ımızla Galatasaray'a karşı kazanmamız imkansız''

''Siz bir şey yapacağını tahmin ettiğinizde Falcao başka bir şey yapabilir''

Galatasaray’ın en önemli gol silahı olan Kolombiyalı Radamel Falcao’ya ekstra dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Silva, "Takım arkadaşlarım ile konuştuğumuzda, Falcao gibi futbolcuların ne yapacağını bilemeyeceğimizi söyledim. Siz bir şey yapacağını tahmin ettiğinizde o başka bir şey yapabilir. Çok kaliteli bir oyuncu. Bu maçta çok dikkatli olmalıyız. Falcao'ya ağır çekimde müdahale edemezsiniz.''