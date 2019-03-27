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Theresa May: "AB’den ayrılınca istifa edeceğim"

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Avrupa Birliğinden ayrıldıktan sonra istifa edeceğini açıkladı.

27 Mart 2019 Çarşamba 22:02
Theresa May: "AB’den ayrılınca istifa edeceğim"

İngiltere Başbakanı Theresa May, İngiltere Avrupa Birliğinden ayrıldıktan sonra istifa edeceğini açıkladı.


İngiliz milletvekilleri, Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma süreci Brexit’in konusunu görüşme yetkisini hükümetten alarak, kendi aralarında görüşüyor. Milletvekilleri, Brexit anlaşmasını 8 ana teklif üzerinden kapsamını ve içeriğini görüşüyor. Başbakan Theresa May, milletvekillerinin Brexit anlaşmasına destek vermesi halinde, planlanandan önce görevi bırakmaya hazır olduğunu açıkladı. May, “Bu odadaki herkesten anlaşmayı tekrar ele almalarını istiyorum” diyerek referandum sonucuna uymalarını ve Avrupa Birliğinden düzenli bir şekilde ayrılmayı sağlamalarını istedi.


Muhafazakar milletvekili Simon Hart, açıklamadan sonra Başbakan’ın planına sadık olduğunu vurgulayarak, “Anlaşmayı yapma konusunda tutkulu, partiyi bir arada tutma konusunda tutkulu ve hükumeti, hükumet olarak tutmaya tutkulu ve muhalefet lideri Jeremy Corbyn’i Başbakanlıktan uzak tutmaya tutkulu” ifadesini kullandı.



Elde 8 seçenek var


Brexit anlaşmasının bir türlü Avam Kamarasının geçmemesi üzerine Avam Kamarası Başkanı John Bercow, milletvekillerinin oyuna sunulmak üzere 8 teklifi gündeme aldı. Buna göre milletvekilleri şu seçenekleri görüşüyor:


Avrupa Birliği’nden anlaşmasız ayrılma,


İngiltere’nin Gümrük Birliği, Tek Pazar ve Avrupa Serbest Ticaret Alanı üyeliğinin sürmesi,


İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi,


İngiltere’nin Gümrük Birliği üyeliğinin sürmesi, Tek Pazar kurallarına gelecekteki düzenlemeleri kapsayacak şekilde uyması,


İngiltere’nin Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinin sürmesi,


Brexit anlaşmasının bir referandumla halkın onayına sunulması,


Brexit anlaşması sağlanamaması durumunda, AB ile sürecek müzakereler boyunca taraflar arasındaki ilişkilerin mevcut haliyle sürmesi,


Brexit’in iptal edilmesi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 22:02
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