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Ekonomi The Times: Türkiye'deki zenginler, Londra'dan ev alıyor
Ekonomi

The Times: Türkiye'deki zenginler, Londra'dan ev alıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-01 12:03:00 -
The Times: Türkiye'deki zenginler, Londra'dan ev alıyor

The Times'ta yayınlanan haberde, "Anavatanlarındaki finansal istikrarsızlık birçok kişiyi Londra'nın en önemli emlak piyasasına doğru sürüklüyor" ifadelerine yer verildi.

İngiltere merkezli The Times gazetesi, son dönemde Türkiye'den zengin isimlerin Londra'nın lüks muhitlerinden ev satın aldığını yazdı. “Neden varlıklı Türkler, Londra’nın elit mahallelerinden ev alıyor” başlıklı haberde, "Anavatanlarındaki finansal istikrarsızlık birçok kişiyi Londra'nın en önemli emlak piyasasına doğru sürüklüyor" ifadeleri kullanıldı.

 

'NAKİTLERİ İÇİN GÜVENLİ BİR LİMAN ARIYORLAR'

The Times'a konuşan bir emlakçılık şirketinin CEO’su olan Becky Fatem, “Genelde Orta Doğulu, Asyalı ve ABD’li yatırımcıları Londra’da görüyoruz fakat bu yıl bir ulus aşırı hareketliliğiyle diğerlerinden ayrıldı, o da Türkiye’den gelen alıcılar” dedi. İngiltere'nin başkenti Londra'nın lüks semtlerinden olan Belgravia'da alıcıların arttığına işaret edilen haberde, "Belgravia’da dünyanın en zenginleri aileleri ve nakitleri için güvenli bir liman arıyor” denildi.

'ZENGİNLER PARALARINI TÜRKİYE'DEN ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR'

“Son 2-3 yıldır İstanbul’un zengin elitleri varlıklarını istikrarlı bir yerde tutmak için giderek artıyor” ifadelerinin kullanıldığı haberde, emlak şirketi Black Brick’in kurucusu Camilla Dell'in yorumlarına da yer verildi. Dell, “Şu an TL’nin değer kaybı dolayısıyla Türkler şu anda Londra’da kiralık ev bulabiliyor. Fakat zengin olanlar paralarını Türkiye’den çıkarmaya çalışıyor. Birçok Türk, Erdoğan görevde kaldıkça ekonominin de kötüleşeceğini düşünüyor” dedi.

 
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'SİYASİ BELİRSİZLİK İLGİYİ ARTIRIYOR'

Londra’daki şirketlerin Türk alıcılar için arabuluculuk yaptığını belirten gazeteye konuşan bir emlakçı ise "Türkiye’deki siyasi belirsizliğin Londra’ya ilgiyi artıran faktörlerden biri olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

Zengin Türklerin, Londra’da genelde Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğu Asya ve Rusya’dan gelen zenginlerin yaşadığı muhitlerden ev aldığını ve Knightsbridge, Mayfair, South Kensington ve Belgravia’ya rağbet olduğunu da yazan gazete, iş insanı Hanzade Doğan Boyner’in de geçen yaz Belgravia’da Viktoryen tarzında 6 yatak odalı bir villaya 27 milyon pound ödediğini hatırlattı.

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