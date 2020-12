The Forest’ın devam oyunu Sons of the Forest onaylandı

Sons of the Forest 2021 yılında çıkış yapacak

The Forest ilk olarak 2014 yılında erken erişime açılmıştı, geliştirme sürecinde çok fazla hata ile karşılaşan ekip oyunu 2018 yılında tam sürüm olarak çıkarmayı başarmıştı. The Forest‘i popüler yapan şey sadece oyun mekanikleri değildi, oyunun hikayesi de oldukça güzeldi. The Forest erken erişimdeyken gelen co-op modu ile hayatta kalma türündeki yapımları seven oyuncuları kendisine çekmeyi başarmıştı.

İkinci oyun, The Forest‘a nazaran daha iyi grafiklere sahip ve animasyonları da oldukça iyi duruyor. Özellikle düşman animasyonları ve tasarımları ilk oyuna göre oldukça iyi. Geliştirici ekip Endnight Games yayınladığı fragmandaki görüntülerin oyun içerisinden gerçek zamanlı olarak alındığını belirtti.