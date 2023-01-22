The Economist'in 'diktatör' kapağında FETÖ dili!

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Londra merkezli The Economist dergisi, büyük bir hadsizliğe imza atarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kapağına taşıdığı yazı ile hedef aldı.

Milat yazarı Mehmet Beyhan, Erdoğan'ı diktatörlükle suçlayan derginin yazısını değerlendirdi. Beyhan, "Yazı tam bir FETÖ ağzıyla kaleme alınmış." dedi.

İşte çevirisini Beyhan'ın yaptığı o hadsiz yazı:

Türkiye diktatörlüğün eşiğinde olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesini tehlikeye atabilir. Türkiye, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetlerine sahiptir. Özellikle savaşın kavurduğu Suriye'de, çalkantılı bir mahallede çok önemli bir rol oynuyor. Batı Balkanlar'da, Doğu Akdeniz'de ve son zamanlarda Afrika'da artan bir etkiye sahiptir. Her şeyden önce Karadeniz'de ve Rusya'nın Ukrayna'daki savaşında önemlidir; geçen yıl açlık tehlikesi ile yüz yüze kalan dünyaya, Ukrayna tahılının gönderilmesine izin veren bir anlaşmaya aracılık etti.

Dolayısıyla dışarıdan bakanlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta 14 Mayıs'ta yapılacağını öne sürdüğü Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine dikkat etmeli. Hele ki, giderek istikrarsızlaşan cumhurbaşkanının yönetimindeki ülke, felaketin eşiğindedir. Seçimler yaklaşırken Erdoğan'ın davranışı, bugün son derece kusurlu olan demokrasiyi tam bir diktatörlüğe itebilir.

Mart 2003'te ilk kez başbakan olduğunda, Erdoğan Türkiye için pek çok vaatte bulundu. Laikler, onun aşırı derecede İslamcı bir gündeme sahip olduğundan korkuyorlardı, ancak o ve Adalet ve Kalkınma Partisi, bu gündemin peşinden gitmekte fazla yol kat edemedi. İlk yıllarında Erdoğan'ın hükümeti, on yıllardır ikisinden de yoksun olan bir ülkeye yeni ekonomik ve siyasi istikrar sağladı. Sık sık siyasete karışan ve darbeler düzenleyen generalleri etkisiz hale getirdi. Ekonomiyi canlandırmak için reformlar getirdi. Hatta Türkiye'nin en büyük etnik azınlığı olan ve uzun süredir ordunun zulmüne maruz kalan Kürtlere bile barış mesajları gönderdi. 2005'te, kendinden öncekilerin hiçbirinden olmayan bir ödülü hak etti: Türkiye'nin bir gün Avrupa Birliği'ne katılmasıyla ilgili müzakerelerin resmi açılışını yaptı.

Ancak Erdoğan, iktidarda kaldıkça daha otokratik bir hal aldı. 11 yıl başbakanlık yaptıktan sonra cumhurbaşkanı seçildi. Daha önce zayıf olan Cumhurbaşkanlık görevini etkili bir konuma getirdi. 2016'daki bir darbe girişiminden sonra, sorumlu tutulan dini grupla bir bağlantısı olduğuna dair en ufak bir fısıltı nedeniyle, örneğin çocukken bu grubun okullarından birine gitmiş olmak gibi, on binlerce insanı işlerinden attırdı veya tutuklattı.

Bu sayıdaki özel raporumuzun açıkladığı gibi, kurumları istikrarlı bir şekilde işbirliğine soktu ve kontrol ve dengelerini aşındırdı. Medyanın çoğunu bir devlet propagandası aracına dönüştürdü. Aslında interneti sansürledi. Muhalefet liderleri de dâhil olmak üzere birçok eleştirmeni hapse attı. AK Parti içindeki rakiplerini saf dışı bıraktı. Muhalifleri taciz etmek için mahkemeleri kullanarak yargıya boyun eğdirdi.

İktidardaki üçüncü on yılına yaklaşırken, geniş bir sarayda oturmuş, hatasını söylemekten korkan Saray mensuplarına emirler yağdırıyor. Giderek tuhaflaşan inançları, hızla kamu politikası haline getirdi. Böylece, daha önce bağımsız olan bir Merkez Bankası'na tamamen çılgınca parasal bir teori dayattı. Enflasyonun çaresinin parayı ucuzlatmak olduğunu düşünüyor. Türkiye'de enflasyonun yüzde 64 olmasının temel nedeni budur. Yaşam standartları küçülüyor; sinirler bozuluyor.

Seçmenler, özellikle şehirlerde, geri adım atıyor. Üç yıl önce Erdoğan'ın partisi Ankara, İstanbul ve İzmir'in en büyük üç şehrinde belediye başkanlığı seçimlerini kaybetti. Anketler, muhalefet en iyi adayının arkasında birleşirse ve seçim az çok temiz çıkarsa, cumhurbaşkanlığını dört ay içinde kaybedebileceğini gösteriyor.

Erdoğan, zaten eşit olmayan bir alanı kendi lehine çevirmeye kararlı. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belki de Erdoğan'ın en olası rakibi, ilk belediye başkanlığı zaferini iptal eden seçim görevlilerini "aptal" olarak nitelendirdiği için kısa süre önce hapis cezasına çarptırıldı ve siyasetten men edildi. Hükümet, Kürtlerin en büyük partisi olan ve liderlerinin çoğu hapiste çürüyen Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nden talepte bulunuyor. Mahkeme, HDP'nin banka hesaplarını dondurdu. Muhalefet, cumhurbaşkanını devirmek için Kürt seçmenin desteğine ihtiyaç duyacak.

Erdoğan bir keresinde demokrasiyi bir tramvay yolculuğuna benzetmişti: gideceğiniz yere vardığınızda inersiniz. Ondan sonra, seçimler tam adil olmasa da katılım yüksekti ve seçim geniş ölçüde özgürce yapıldı. Bu seferki endişe, Erdoğan, yenilgi korkusuyla, seçimlerin adil ve özgür olmasını engelleyebilir.

Batılı liderlerin konuşması gerekiyor. Amerika ve AB, önemli müttefiki uzaklaştırmak korkusuyla, baş belası Erdoğan’ı eleştirmekten kaçındı. Hiç kimse Türkiye gibi önemli bir ülkenin tamamen haydut olmasını istemez. Küskün, yalnız bir Türk cumhurbaşkanının büyük yaramazlık yapabileceğinin herkes farkındadır. Yunanistan ve Kıbrıs ile daha şiddetli toprak kavgaları çıkarabilir. Suriye'de daha fazla karışıklık ve çekişme yaratabilir. Türkiye'deki 5 milyon göçmen ve mültecinin güney Avrupa'ya yelken açmasına izin verebilir, bu birçok kişinin elinden gelse deneyeceği bir şeydi. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını engellemeye devam ediyor.

NATO üyesi olmasına rağmen Ukrayna'da taraf olmayı reddetmesinin ötesine geçti. Yine de Türkiye'nin, hırpalanmış ekonomisine bir miktar istikrar sağlamak için Batı’ya ihtiyacı var. Üyelik müzakereleri tıkanmış olsa da, AB ile büyümeyi hızlandıracak güncellenmiş ve genişletilmiş bir gümrük birliğini umuyor. Siyasi ve ekonomik belirsizliğe tepki olarak düşen doğrudan yabancı yatırımı canlandırmanın bir yolunu bulması gerekiyor. Türkiye, düşük üretkenliğini iyileştirmek için Batı teknolojisine güveniyor. Başta Amerikan savaş uçakları olmak üzere Batılı silahlar istiyor. Sayın Erdoğan demokrasiye sırtını döner ve diktatörler kulübüne katılırsa, bunların hiçbirini güvence altına alamaz. Bütün bunlar, ona Batı ile birlikte kalması için güçlü nedenlerdir.

Biden'dan açık sözlülük zamanı

Bu, Batılı liderlere pazarlık gücü vermeli. Erdoğan’dan çekinmeye gerek yoktur. Batılı liderlerin bu avantajları kullanması gerekir. Bu nedenle Batılı liderler, seçimden önce hem özel hem de kamuoyu önünde İmamoğlu ve HDP'ye yönelik olası yasaklara karşı tepki göstermelidir.

Erdoğan'ın davranışlarını ne kadar takip ettiklerini göstermelidirler. Erdoğan'ı uçurumun eşiğinden döndürmek için çok geç değildir. Ancak Batı'nın onu şimdiden uyarmaya başlaması gerekiyor.