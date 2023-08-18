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Dünya The Economist: Avrupa'nın hasta adamı Almanya
Dünya

The Economist: Avrupa'nın hasta adamı Almanya

Yeniakit Publisher
2023-08-18 14:47:00 -
The Economist: Avrupa'nın hasta adamı Almanya

İngiliz ekonomi dergisi The Economist, Almanya'da Angela Merkel sonrası kurulan koalisyon hükümetinin ekonomik açıdan umut vaat etmediğine gönderme yaparak, "Almanya yeniden Avrupa’nın hasta adamı mı oldu?" ifadelerini kullanarak bir analiz yayınladı.

Angela Merkel'in 16 yıldır sürdürdüğü başbakanlık görevini kendi isteğiyle bıraktıktan sonra yerine Olaf Scholz geldi.

Bunun üzerine kurulan koalisyon hükümeti, başarısızlıklarıyla eleştiriler almaya başladı.

Eleştirilerin başında ise dünya çapında yaşanan ekonomik darboğaz yer alıyor.

Ekonomi alarm veriyor

Ülkede enflasyon ile beli bükülen halk, ekonominin alarm vermeye başlamasıyla tedbir çağrılarında bulunuyor.
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Ekonominin yerinde sayması, geleceğe dair umut vaat etmemesine yorumlanıyor.

'Avrupa'nın hasta adamı'

İngiliz ekonomi dergisi The Economist de Alman ekonomisine ilişkin dikkat çekici bir ifade kullandı.

Derginin kapağında Almanya ‘Avrupa’nın hasta adamı’ olarak nitelendirildi.

'Yeniden geride kalmaya başladı'

Analiz haberde, Almanya'nın 25 yıl önce olduğu gibi bir kez daha geride kalmaya başladığı belirtildi. "Avrupa'nın en büyük ekonomisi, geri kalmış bir ekonomiye geçti" ifadelerine yer verilen haberde, "IMF'ye Almanya'nın önümüzdeki 5 yılda da Amerika, İngiltere, Fransa ve İspanya'dan daha yavaş büyüyecek" öngörüsüne değinildi.

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HASTA ALMANYA BİZİ KISKANIYOR

çocuklu çalışmayan ailelere yeni zamla 2350 euroya yakın para veriyorlarmış.
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