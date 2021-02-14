The Diplomat dergisinden NATO'ya: Rusya'nın donanması ve askeri yapısı gelişti

The Diplomat dergisi, Rus donanmasının modern imkanlarının Rusya’nın genel askeri potansiyelinin yüksek düzeyde geliştiğini gösterdiğini ve NATO ülkelerini endişelendirmesi gerektiğini yazdı.

Washington merkezli çevirimiçi haber dergisi The Diplomat'ta yayınlanan makalede, güçlü deniz geleneklerine sahip Rus donanmasının modern imkanlarının Rusya’nın genel askeri potansiyelinin yüksek düzeyde geliştiğini gösterdiği ve söz konusu imkanların NATO ülkelerini endişelendirmesi gerektiği ifade edildi.

Habere göre Rusya, güçlü denizcilik geleneklerine sahip ve Rus donanmasındaki denizaltılar, hem nükleer caydırıcılıkta hem de güç gösterisinde önemli bir rol alıyor. Aynı zamanda modernizasyon ve finansman alanındaki reformların yanı sıra yüksek teknolojiye sahip silahlara geçişin bir sonucu olarak Rusya'nın askeri potansiyeli, 1991'den bu yana önemli ölçüde arttı ve bu, donanmanın durumunu da önemli ölçüde etkiledi.

“Rus denizaltılarının yeniden canlanması, ABD ve müttefik devletler için ciddi bir sorun haline geliyor” denilen makalede, Moskova’nın ultra modern denizaltılarını geliştirmenin yanı sıra çabalarını yeni niş fırsatlara odaklandığı vurgulandı.

Yasen ve Borey projelerinin kapsamındaki denizaltılara özellikle dikkat çeken yazar, Yasen denizaltılarının Kalibr seyir füzeleriyle, Borey’lerin ise Bulava-30 kıtalararası balistik füzelerle donatılacağının, Habarovsk ve Belgorod nükleer denizaltılarının ise Poseydon nükleer torpidoları taşıyacaklarının altını çizdi.