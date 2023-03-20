TGRT'den kovulup Halk TV'ye geçen Ekrem Açıkel'e büyük suçlama! Eyvah eyvah

TGRT'nin eski sunucusu Ekrem Açıkel, Halk TV'ye geçtiğini duyurmuştu. Ekrem Açıkel, 3 Temmuz şike sürecinde FETÖ'cü savcılarla birlikte Fenerbahçe'ye kumpas kurmakla suçlanmıştı.

Enver Aysever tepki gösterdi

Enver Aysever, Ekrem Açıkel'in Halk TV'ye geçmesine tepki göstererek şu paylaşımda bulundu:

"Tüm duyarlı insanları ve özellikle #Fenerbahçelileri tepki vermeye davet ediyorum. 3 Temmuz’un mimarı, tetikçisi, kumpasın medya sorumlusu #AzizYıldırım ve yöneticilerin hapis yatmasına neden olan bu kişiyi aklamak için kim #Halktv’ye aldı? Bu doğrudan #fenerbahçe düşmanlığıdır!"



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