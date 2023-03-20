TGRT'den kovulup Halk TV'ye geçen Ekrem Açıkel'e büyük suçlama! Eyvah eyvah
Bir dönem FETÖ'cü savcılarla Fenerbahçe'ye kumpas kurmakla suçlanan Ekrem Açıkel, Halk TV'ye geçtiğini duyurmuştu... Enver Aysever, sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.
TGRT'nin eski sunucusu Ekrem Açıkel, Halk TV'ye geçtiğini duyurmuştu. Ekrem Açıkel, 3 Temmuz şike sürecinde FETÖ'cü savcılarla birlikte Fenerbahçe'ye kumpas kurmakla suçlanmıştı.
Enver Aysever tepki gösterdi
Enver Aysever, Ekrem Açıkel'in Halk TV'ye geçmesine tepki göstererek şu paylaşımda bulundu:
"Tüm duyarlı insanları ve özellikle #Fenerbahçelileri tepki vermeye davet ediyorum. 3 Temmuz’un mimarı, tetikçisi, kumpasın medya sorumlusu #AzizYıldırım ve yöneticilerin hapis yatmasına neden olan bu kişiyi aklamak için kim #Halktv’ye aldı? Bu doğrudan #fenerbahçe düşmanlığıdır!"
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