0553 313 94 23

TGRT Haber ve Türkiye Gazetesine "Altın Kayısı" ödülü

Kırmızı Türk Spiker Dünyası tarafından Malatya’da düzenlenen Altın Kayısı Ödül töreninde TGRT Habere“Aileye ve Değerlere En Çok Yer Veren Televizyon Kanalı” ödülü, TGRT Haber’de yayınlanan Kozmik Masa programına "En İyi Siyaset Programı" ödülü, Türkiye Gazetesine ise “Anadolu’ya En Çok Yer Veren Gazete” ödülü verildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 01:02
TGRT Haber ve Türkiye Gazetesine "Altın Kayısı" ödülü

Kırmızı Türk Spiker Dünyası tarafından Malatya’da düzenlenen Altın Kayısı Ödül töreninde TGRT Habere“Aileye ve Değerlere En Çok Yer Veren Televizyon Kanalı” ödülü, TGRT Haber’de yayınlanan Kozmik Masa programına "En İyi Siyaset Programı" ödülü, Türkiye Gazetesine ise “Anadolu’ya En Çok Yer Veren Gazete” ödülü verildi.


Türkiye’nin ilk ve tek Spikerler Platformu Kırmızı Türk Spiker Dünyasının halka açık oylama ve seçici kurul tespitiyle 11 yıldır geleneksel olarak düzenlediği en iyiler töreni bu yıl Malatya’da yapıldı.


Birçok siyasetçi ve ünlü simanın konuk olduğu, “ Q Plus Altın Kayısı Ödülleri” Ödül Töreni Malatya Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonunda gerçekleştirildi. Törende Seçici Kurul değerlendirmesi ve halka açık oylamalar sonucunda Türkiye’nin farklı yerlerinde alanında en başarılılar ödül aldı.


Törende “Aileye ve Değerlere En Çok Yer Veren Televizyon Kanalı” ödülüne TGRT Haber layık görülürken ödülü TGRT Haber Programlar Müdürü Sait İnanç aldı.


Yapılan oylamalar sonucu “Anadolu’ya En Çok Yer Veren Gazete” ödülü ise Türkiye Gazetesinin oldu. Ödülü Türkiye Gazetesi Malatya Bölge Müdürü Celal Koyuncu aldı.


Ödül töreninde “En İyi Siyaset Programı” ödülü de TGRT Haber kanalında yayınlanan “Kozmik Masa” programı oldu. Ödülü Program sunucusu Ferhat Ünlü aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 01:02
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Motokros Şampiyonası başladı
    1. Dünya Motokros Şampiyonası başladı
    2. Vedat İnceefe: "Oyun anlamında iyiydik..
    3. Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi..
    4. TGRT Haber ve Türkiye Gazetesine..
    5. Van’da terör operasyonunda 3 tutuklama
    6. Bolu Dağı Tüneli’nde otomobil takla..
    7. Facebook'a "tekelcilik" soruşturması..
    8. Çocuk istismarcısı kadın tahliye..
    9. Sultanbeyli’de yatak imalathanesi..
    10. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    11. ABD'nin 'çekiliyorlar' yalanı çöktü!..
    12. İsveç Dışişleri Bakanı istifa etti!
    13. Sultanbeyli'de fabrika yangını
    14. Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası: 2..
    15. Milli Savunma Bakanı Akar’dan Malatya..
    16. Bayrampaşa’da otomobille çarpışan araç..
    17. GÜNDEM ÖZETİ / 7 Eylül 2019
    18. 'Suç makinası' bakın nerede yakalandı!
    19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    20. Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası..
    21. Erdoğan'dan 'Ertuğrul Gazi' mesajı
    22. Yerli turistler oynadı, yabancı..
    23. "'Referans kavramları tamamladık'..
    24. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    25. Ümit milli maçın ardından
    26. Gaz kaçağı bulunan araca itfaiye..
    27. Taksim Meydanı’nda “TEKNOFEST” rüzgarı
    28. Milliler 2020 Tokyo’yu garantiledi
    29. Uyuyan kocasının başına keserle..
    30. Bayrampaşa'da iki otomobil çarpıştı: 5..
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Kürt çocuğu Kandil’de, Buldan’ın çocuğu tatilde
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Canan Kaftancıoğlu'ndan mahkemede skandal hareket
    Tuğçe Kazaz'ın Canan Kaftancıoğlu paylaşımı olay oldu
    Tuğçe Kazaz'ın Canan Kaftancıoğlu paylaşımı olay oldu
    Halk Tv ve Euronews'in akılalmaz Yenikapı yalanı!
    Halk Tv ve Euronews'in akılalmaz Yenikapı yalanı!
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim
    Süleyman Soylu: Belediye işi şov işi değildir, arkadaşlara talimatı verdim

    Günün Karikatürü

    7 Eylül 2019
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Tendürek Dağı'nda öldürülen terörist bakın kim çıktı!
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...
    Rus lider Putin'den Kılıçdaroğlu'na cevap niteliğinde açıklama: Türkiye'nin S-400'leri...