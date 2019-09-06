TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası heyecanı yarın başlıyor Türkiye Golf Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası, 7-8 Eylül tarihlerinde İstanbul Silivri’de yer alan Marmara Golf Sahası’nda, Minikler Şampiyonası ise Marmara Akademi Golf Sahası’nda oynanacak.

Türkiye Golf Federasyonu’nun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası, 7-8 Eylül tarihlerinde İstanbul Silivri’de yer alan Marmara Golf Sahası’nda, Minikler Şampiyonası ise Marmara Akademi Golf Sahası’nda oynanacak.

TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası’nda Nisan ayından itibaren Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi’nde, miniklerde ise mayıs ayından itibaren Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekleştirilen müsabakalarda mücadele edip, genel klasman listesinde dereceye giren sporcular yer alacak.

İki raund üzerinden oynanacak şampiyonada, AGISK, Ankara Golf Kulübü, Ant. Bahçeşehir, Atletik Spor Kulübü, Bel-Ka Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü, İGGA, İstanbul Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Lalezar Golf Kulübü, National AGGA, National BGK, Rıfkı Salim Burçak Golf Kulübü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Atayurt Spor Kulübü, Başkent Golf Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Kulübü’nden ve ferdi lisanslı; yıldızlarda 88, miniklerde 96 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonanın final raundu 8 Eylül Pazar günü oynanacak. Oynanan müsabakanın ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.

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