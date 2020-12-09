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Aktüel TGD Başkanı Doğan: "Webo'ya ırkçı söylem, açık bir insan hakkı ihlali"
Aktüel

TGD Başkanı Doğan: "Webo'ya ırkçı söylem, açık bir insan hakkı ihlali"

Yeniakit Publisher
2020-12-09 16:40:44 -
TGD Başkanı Doğan: "Webo'ya ırkçı söylem, açık bir insan hakkı ihlali"

EDİRNE (AA) - Trakya Gazeteciler Derneği (TGD) Başkanı Orhan Doğan, Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yapılan ırkçı söylemin açık bir insan hakkı ihlali olduğunu bildirdi.

Doğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Birleşmiş Milletler Kurulu’nun 10 Aralık 1948 tarihinde İnsan Hakları Evrensel Bildirgesini kabul ederek, insan haklarının uluslararası düzeyde korunmasına yönelik önemli ilk adımın atıldığını belirtti.

Tüm insanların haklar bakımından eşit doğduğunu ve insanların birbirlerine kardeşlik anlayışıyla davranması gerektiğini aktaran Doğan, şunları kaydetti:

"En temel hak olan yaşama hakkının dahi bugün dünyanın pek çok coğrafyasında çeşitli ayrımcılıklarla ihlal edildiği düşünülürse bu ilkeleri hayata geçirme hususunda insanlığın halen alması gereken ciddi bir mesafe olduğu açıktır. Günümüzde hala insan hakları apaçık dünyanın gözü önünde ihlal ediliyor, İnsanlar renkleri ile dinleri ve ırkları ile küçümseniyor. En son örneğini ise PSG - Başakşehir maçında yaşadık. Maçın kendini bilmez ırkçı düşünceleriyle beslenen 4. hakemi Sebastian Coltescu’nun, Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunması açıkça insan haklarına ters düşmektedir. Bu vesile ile tüm insanlığın 10 Aralık İnsan Hakları Gününü kutluyorum."

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