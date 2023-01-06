TGB’liler ODTÜ Rektörlüğü’ne yürüdü!

TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, METEKSAN ve TÜBİTAK SAGE gibi sektörün önde gelen firmalarından konuşmacıların yer alacağı etkinliğe toplamda 20 firma katılım sağlayacaktı. ODTÜ'lü öğrenciler gelecekte çalışmak istediği firmalarla bir araya gelecekti. PKK’lılara boyun eğen ÖDTÜ yönetimi, etkinliği iptal ederek büyük bir skandala imza attı.

ODTÜ'de yapılacak olan 2. Savunma Sanayi Zirvesi'ne PKK yandaşı bir grup tarafından provokasyon girişiminde bulunuldu. TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, METEKSAN ve TÜBİTAK SAGE gibi sektörün önde gelen firmalarından konuşmacıların yer alacağı etkinliğe toplamda 20 firma katılım sağlayacaktı. ODTÜ'lü öğrenciler gelecekte çalışmak istediği firmalarla bir araya gelecekti. PKK’lılara boyun eğen ÖDTÜ yönetimi, etkinliği iptal ederek büyük bir skandala imza attı.

ODTÜ yönetimi PKK’lı eylemcilere sahip çıktı!

ODTÜ’de düzenlenecek olan 2. Savunma Sanayi Zirvesi öncesi PKK yandaşları provokasyon girişiminde bulundu. Okul yönetimi PKK yandaşlarını okula alırken, PKK’lıların eylemlerine karşı çıkarak etkinliğin yapılmasını isteyen ODTÜ öğrencisi TGB’li gençleri engelledi. Etkinlik hazırlıklarını yapacak öğrenciler sabah 07.00'den itibaren okula alınmadı. PKK yandaşı grupların etkinliğin yapılacağı alana girerek stantlara zarar vermesi üzerine bazı firmalar stantlarını topladı.

"Etkinliğin engellenmesine izin vermeyeceğiz!"

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin, ODTÜ'de Milli Savunma Sanayisinin başarılarını konuşmaya geldiklerini ancak ODTÜ yönetiminin PKK yandaşlarını içeriye aldığını, vatansever öğrencileri ise sabah 07.00'den beri okula almadıklarını belirtti. Kayahan Çetin şunları söyledi: "Hiçbir şekilde buradan ayrılmayacağız. ODTÜ yönetiminin talimatıyla güvenlik güçleri şu anda bizim önümüze barikat kurdu. Şu anda PKK içeride ancak ODTÜ'nün öğrencileri vatanseverler dışarıda! Bunu asla kabul etmiyoruz. ODTÜ yönetimi gelip bizimle görüşene kadar, bize kendini açıklayana kadar buradan ayrılmayacağız. Etkinliğimizi ya yapacağız ya yapacağız!"

"ODTÜ yönetimi bu ihanetinin altında kalacak!"

ODTÜ yönetimi 2. Savunma Sanayi Zirvesini iptal ettiğine dair e-posta mesajını tüm öğrencilere iletti. Bunun üzerine üniversite önünde bekleyen TGB üyeleri yeni bir açıklama yaptı. Açıklamayı yapan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin "Bir avuç PKK'lıya boyun eğip okulunda etkinlik yapmak isteyen öğrencilere engel olan rektör derhal istifasını vermelidir" dedi. İşte o açıklama: "ODTÜ yönetimi dağda mehmetçiğimize kurşun sıkan teröristlere boyun eğmiştir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Buna karşı ODTÜ'de nöbetimizi sürdürüyoruz. Siz sıcak koltuklarınızda otururken Mehmetçik terörle mücadele ediyor. Burada vatansever öğrencilerin önüne barikatlar kurduruyorsunuz. PKK içeride etkinlik salonun işgal ediyor buna göz yumuyorsunuz ancak vatansever öğrencilerin önüne barikatlar kurduruyorsunuz. ODTÜ yönetimi yönetimi bu ihanetinin altında kalacak! O sıcak koltuklarınızdan böyle kararları gelişi güzel veremezsiniz. Sizin karşınızda vatansever Türk gençliği var. Bu ihanetinizi bu ikircikli tutumunuzu yüzünüze çarpıyoruz. Gelip bize hesap vereceksiniz. Mehmetçiğimiz adına, şehitlerimiz adına, terörle mücadele eden PKK'nın HDP'nin kökünü kazıyan bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları adına bu hesabı sizden soracağız. Burada vatan nöbetimizi sürdürüyoruz. Kararlıyız, buradan bir adım bile geriye gitmeyeceğiz. ODTÜ yönetimi bunun hesabını verecek ve bir avuç PKK'lıya boyun eğip okulunda etkinlik yapmak isteyen öğrencilere engel olan rektör derhal istifasını vermelidir! Ankara'nın ortasında PKK'ya boyun eğeceksiniz bir de o koltukları işgal etmeyeceksiniz! Bu okulu bir avuç çapulcuya bir avuç PKK'lıya bırakmayan ODTÜ'nün vatansever öğrencileriyiz, Türkiye Gençlik Birliği'yiz!"

TGB'liler ODTÜ Rektörlüğü önüne yürüdü

ODTÜ yönetimi PKK'lı çeteleri okula alırken Savunma Sanayi Zirvesi için okullarına gelen TGB'li öğrencilerin önüne barikat kurmuştu. Etkinliğin iptal edilmesinin ardından okul önünde nöbete başlayan TGB'liler barikatları aşarak Rektörlük önüne doğru yürümeye başladı. ODTÜ Rektörlüğü önünde açıklama yapan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin "Rektörlük o koltukta daha fazla oturamaz demiştik. Şimdi buradayız. PKK'ya boyun eğmenin ve bize yapılan ayıbın hesabını verecekler. ODTÜ'yü PKK'lı çapulculara bırakmayacağız." dedi. Açıklamanın ardından TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin ve Topluluk Yöneticileri Rektör Verşan Kök ile görüşmek için binaya girdi.

ODTÜ Rektörlüğü ile yapılan görüşme sonrası konuşan TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin "PKK'ya nasıl boyun eğdiklerini anlattık. Bu ihanetlerinin hesabını soracağız. PKK'lılar ve ODTÜ Rektörlüğü ile mücadelemiz devam edecek." dedi.