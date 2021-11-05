TGB'liler kafasına çuval geçirdikleri askerin beresini bakın ne yaptı!

Yeni Akit ANKARA

TGB ile ABD arasında ABD askerlerinin başına çuval geçirme olayıyla tırmanan gerginlik TGB’nin yeni hamlesiyle iyice tırmandı. TGB üyeleri, ABD askerinin kaçarken düşürdüğü beresini, ABD Başkonsolosluğu önünde yaptığı basın açıklamasıyla birlikte Joe Biden’a gönderdi.

'ABD savaş gemisi vatanımızı bölmek için geldi!'

TGB Genel Başkan Yardımcısı Naci Önenköprülü yaptığı açıklamada ABD Başkanı Joe Biden’a seslenerek daha önce gerçekleştirdikleri çuval eylemlerini de hatırlatarak şöyle konuştu:

"Sayın Joe Biden, Geçtiğimiz günlerde 6. Filo’ya ait bir askeri geminiz Çanakkale Boğazı’ndan geçerek İstanbul’da demirledi. İçinden çıkan mürettebatın rahatlığına bakıldığında ‘Türkiye’nin başka ülkelere benzemediğini, Türk gençliğinin cesaretini, önceki çuval deneyimlerinizi’ onlara anlatmamışsınız."

Birilerinin onlara kim olduklarını ve kim olduğumuzu hatırlatması gerekiyordu. Çünkü biz bu savaş gemisinin Türkiye’ye neden geldiğini biliyoruz! O gemi Türkiye’ye ve bölgemize şeker dağıtmaya gelmedi. ABD zırhlısı dünyamızı kana bulamak, mazlum milletlerin üstüne bombalar yağdırmak için geldi! Karadeniz’de yeni bir savaş çıkarma girişimi için geldi. Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin haklarına saldırmak için geldi. Vatanımızı bölmek için geldi! Ülkemizi kuşatmak, kaos planlarıyla esir almak için geldi!"

'Uyarıyoruz: Gülle gelen gülle kılıçla gelen kılıçla karşılanır!'

ABD’nin Türkiye’ye gelme nedeninin Türkiye’ye, Türk milletine, Türk askerine saldırmak olduğunu belirten Naci Önenköprülü, Sarayburnu’nda Amerikan askerinin başına geçirdikleri çuvalın ABD’ye bir uyarı olduğunu ifade etti. Önenköprülü şu ifadelerle devam etti:

"ABD bölgemize, Mehmetçiğimizi, polisimizi şehit etmek için, Şenay Aybüke Yalçın’ı sınıfında, Eren Bülbül’ü anasının kucağında, Bedirhan Bebeği kundağında, 15 Temmuz’da olduğu gibi Ömer Halisdemirleri şehit etmek için geldi! Sayın Biden! Türk milleti misafirperverliğiyle meşhurdur. Ancak siz Türk milletinin misafirperverliğini yanlış anlamışsınız!

Size bir daha anlatalım: Bu ülkede gülle gelen gülle, kılıçla gelen kılıçla karşılanır. Bunu iyi anlayın! Ülkemize düşmanca emellerle gelen askerlerinizin ellerini kollarını sallayarak gezebileceğini mi sandınız? Sarayburnu’na kanlı postallarıyla inen askerinize çuvalı geçirdik. Bu çuval bir uyarıdır! Daha önce Bodrum’da, İskenderun’da, İncirlik Üssü’nde, Antalya’da ve Eminönü’nde de askerlerinizin başına çuvalı geçirmiştik. Yine gelirseniz yine geçiririz! Bağımsızlığımıza, egemenliğimize göz dikerseniz Türk milletinin ayakları altında kalmaya devam edersiniz!"