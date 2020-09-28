TGB'den Azerbaycan'a dayanışma mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Ermenistan'ın saldırılarını protesto ederek, Azerbaycan'a dayanışma mesajı gönderdi.

TGB'den yapılan açıklamaya göre, TGB’li gençler, tüm Türkiye’den ve Avrupa şehirlerinden Azerbaycan için tek ses oldu. Azerbaycan halkının ve devletinin sonuna kadar yanında olduklarını ifade eden gençler, şehir meydanlarından dayanışma mesajı gönderdi.

İstanbul, Ankara, Trabzon, Antalya, İzmir, Sivas ve Türkiye’nin pek çok şehrinin yanı sıra Almanya ile Bosna Hersek’ten mesajlar gönderen gençler, "Azerbaycan’ı savunmak Türkiye’yi savunmaktır. Türk Gençliği Azerbaycan'ın yanında." ifadelerini kullandı.