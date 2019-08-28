TGAP sağlık ofisi Van’da toplandı

Sağlık Bakanlığı, kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak, maliyetleri ve harcamaları azaltmak için önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı Tasarruf Takip Ofisi bilgilendirme toplantısını Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Van, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkâri, Ağrı ve Iğdır illerinin katılımı ile Van’da bir toplantı düzenledi. Sağlık Bakanı’nın toplantıya katılanlara selamlarını ileten ve iyi dileklerde bulunduğunu belirten Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, ”Türkiye geneli 4’üncü büyük bölge toplantımız olan bu TGAP buluşmamızda kamu kaynaklarının verimli kullanılması maksadıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisinin koordinesinde tüm Bakanlıklarda Tasarruf Ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) uygulanmaktadır” dedi.

Bakan Yardımcılığına bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi maksadıyla TGAP Ofisi kurulduğunun altını çizen Ataseven, merkez ve taşra yapılanması ile süreç yönetimlerinin oluşturulduğunu belirtti.

“Dördüncü toplantı”

Sağlık alanında tasarrufu önemini vurgulayan Ataseven, “TGAP bölge eğitimlerinin dördüncüsünü Van’da gerçekleştiriyoruz. Söz konusu eğitimlerde sahada konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için TGAP birimlerince yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, problemlerin, çözüm önerilerinin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ile bu doğrultuda yeni yol haritalarının oluşturulması planlanmaktadır” diye konuştu.

“Farkındalık oluşturacak”

Tasarruf bilgilendirme toplantısının sağlık tesislerinde büyük farkındalık oluşturacağını vurgulayan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise, “Tasarruf adına çok önemli adımlar atmamızı sağlayacak bu eğitim toplantısının hepimize faydalı olmasını diliyorum” dedi.

SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen bölgesel ve iki gün devam edecek toplantıya; Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanları Bilgen Bağcı Aydın, İrem Mühürcü, Fatih Uluçam, Abdurrahman Atlı ve Ali Özhan, Van, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkâri, Ağrı ve Iğdır İl Sağlık Müdürleri ve hizmet başkanları ile bu illere bağlı hastanelerin yöneticileri katıldı.