0553 313 94 23

TGAP sağlık ofisi Van’da toplandı

Sağlık Bakanlığı, kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak, maliyetleri ve harcamaları azaltmak için önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:40
TGAP sağlık ofisi Van’da toplandı

Sağlık Bakanlığı, kamu kaynaklarını daha verimli kullanmak, maliyetleri ve harcamaları azaltmak için önemli bir toplantı gerçekleştirdi.


Sağlık Bakanlığı Tasarruf Takip Ofisi bilgilendirme toplantısını Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü koordinesinde Van, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkâri, Ağrı ve Iğdır illerinin katılımı ile Van’da bir toplantı düzenledi. Sağlık Bakanı’nın toplantıya katılanlara selamlarını ileten ve iyi dileklerde bulunduğunu belirten Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, ”Türkiye geneli 4’üncü büyük bölge toplantımız olan bu TGAP buluşmamızda kamu kaynaklarının verimli kullanılması maksadıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisinin koordinesinde tüm Bakanlıklarda Tasarruf Ve Gelir Arttırıcı Programlar (TGAP) uygulanmaktadır” dedi.


Bakan Yardımcılığına bağlı olarak faaliyetlerin yürütülmesi maksadıyla TGAP Ofisi kurulduğunun altını çizen Ataseven, merkez ve taşra yapılanması ile süreç yönetimlerinin oluşturulduğunu belirtti.



“Dördüncü toplantı”


Sağlık alanında tasarrufu önemini vurgulayan Ataseven, “TGAP bölge eğitimlerinin dördüncüsünü Van’da gerçekleştiriyoruz. Söz konusu eğitimlerde sahada konuya ilişkin farkındalık oluşturmak için TGAP birimlerince yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, problemlerin, çözüm önerilerinin ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ile bu doğrultuda yeni yol haritalarının oluşturulması planlanmaktadır” diye konuştu.



“Farkındalık oluşturacak”


Tasarruf bilgilendirme toplantısının sağlık tesislerinde büyük farkındalık oluşturacağını vurgulayan Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise, “Tasarruf adına çok önemli adımlar atmamızı sağlayacak bu eğitim toplantısının hepimize faydalı olmasını diliyorum” dedi.


SBÜ Van Eğitim Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen bölgesel ve iki gün devam edecek toplantıya; Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven, Kamu Hastaneleri Genel Müdür Yardımcısı Selim Bener, Sağlık Bakanlığı Daire Başkanları Bilgen Bağcı Aydın, İrem Mühürcü, Fatih Uluçam, Abdurrahman Atlı ve Ali Özhan, Van, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Şırnak, Hakkâri, Ağrı ve Iğdır İl Sağlık Müdürleri ve hizmet başkanları ile bu illere bağlı hastanelerin yöneticileri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da orman yangınları
    1. Muğla'da orman yangınları
    2. Kerkük'ün Tavuk ilçesine takviye güç..
    3. Elazığ’da ihtiyaç sahiplerine özel..
    4. Şanlıurfa’da şüpheli çanta paniği
    5. Mardin hizmet sektöründe en çok..
    6. Türk heyetinden ’Güvenli Bölge’nin..
    7. Suriye sınırında devriye uçuşları..
    8. Antalya’da termometreler 39 dereceyi..
    9. Buz gibi limonata nasıl yapılır? Ev..
    10. Büyükşehir ekipleri yaralı Flamingo’yu..
    11. Fransa AB Komisyonu üyeliği için..
    12. Devrilen servis otobüsü alev aldı, çok..
    13. Şenler'in cenazesi Eyüp Sultan'dan..
    14. Atatürk’ün Devrekani’ye teşriflerinin..
    15. Üniversite öğrencileri, iş dünyasıyla..
    16. HDP'den Saadet Partisi'ne kayyım kıskacı
    17. Gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in..
    18. Mustafa Özben, FIBA Dünya Kupası’nda
    19. İrem Derici’nin evine gelen hayranına..
    20. Yer: Şanlıurfa: Tek tek toplayıp..
    21. Denizi kirleten 2 gemiye şok ceza!
    22. GÜNCELLEME - Filipinler'de yolcu..
    23. Marketteki hırsızlık kameraya yansıdı
    24. Üzerine ağaç devrilen orman işçisi..
    25. Palancıoğlu’ndan Mehmet Aydın..
    26. Şuhut’ta Zafer Haftası etkinlikleri..
    27. Akhisarspor, Taha Yalçıner'i transfer..
    28. Gaziantepli ve Etiyopyalı iş insanları..
    29. Başkan Öndeş; “Hangi taşı kaldırsak..
    30. Aktivist Thunberg, sıfır karbondioksit..
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ali Babacan'ın hedefi belli oldu! Erdoğan detayı dikkat çekti
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    Ahmet Davutoğlu'na çok sert sözler! 'Konuşmazsan adam değilsin'
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir