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Spor

TFF'ye kızan tarihi kulüp ligden çekildi! 'Bundan sonra maçlara çıkmayacağız'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 2. Lig için aldığı karara kızan Ankara Demirspor ligden çekildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:15:00 -
TFF'ye kızan tarihi kulüp ligden çekildi! 'Bundan sonra maçlara çıkmayacağız'

Ankara Demirspor şampiyonluk şansının elinden alındığını iddia ederek ligden çekildiğini açıkladı. Başkent ekibi ayrıca futbol şubesini kapattıklarını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig ekibi Ankara Demirspor ligden çekilerek, play-off maçlarına çıkmama kararı aldı.

Mavi Beyazlılar ayrıca profesyonel futbol şubesini kapatacaklarını ve profesyonel futboldan da çekileceklerini duyurdu.

Ankara ekibi, 28 haftası geride kalan 2. Lig Kırmızı Grup'ta 57 puanla lider Bandırmaspor'un 3 puan gerisinde bulunuyordu. Ankara Demirspor, kalan 6 maçın 3'ünü küme düşmüş takımlarla, birini de lider Bandırma ile sahasında oynayacaktı.

Antalya’da 20-28 tarihleri arasında oynanacağı açıklanan play-off müsabakalarında Sakaryaspor’un çeyrek finaldeki rakibi olan Ankara Demirspor yönetimi, TFF’nin verdiği karar sonrası olağanüstü toplantı kararı aldı. Kulüp ardından resmi açıklamayla ligden çekildiğini duyurdu.

Ankara Demirspor'u Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş çalıştırıyordu.

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