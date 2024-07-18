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Spor TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! Kıran kırana yarışı kazandı
Spor

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! Kıran kırana yarışı kazandı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 18:50:00 -
TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu! Kıran kırana yarışı kazandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleştirildi.

Mehmet Büyükekşi ile yarışan İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkanlığına seçildi.

Seçimde 274 delege oy kullandı. İbrahim Hacıosmanoğlu, 134 oy alarak TFF'nin yeni başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi, 129 oy aldı.
Yönetim kurulunda 14 isim var


İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu asil listesi şöyle:

Mecnun Otyakmaz, Bayram Saral, Zehra Neşe Kavak, Lale Cender, Fuat Gökdaş, Cengiz Gökay, Zafer Bahadır Saraç, Mevlüt Aktan, Bayram Akgül, Hasan Surözü, Ceyhun Kazancı, Mustafa Temel Bozbağ, Ural Aküzüm, Bilal Aslan.
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Yorumlar

Millet

Şükür

ABudllah

AKP yine kaybetti. Alışsanız iyi olacak.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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