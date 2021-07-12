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Spor TFF'den Yunanistan'a tepki!
Spor

TFF'den Yunanistan'a tepki!

Türkiye Futbol Federasyonu, Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik tutuma tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 21:20:00 -
TFF'den Yunanistan'a tepki!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı'na yönelik tutuma tepki gösterdi.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Kulübü'müzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray Futbol Takımı, Yunan yetkililerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerini kabul etmemesi ve sergiledikleri kaba davranışlara tepki olarak Atina'dan geri dönme kararı almıştı.

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Kaz

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