  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor TFF'den VAR hakkında yeni karar
Spor

TFF'den VAR hakkında yeni karar

Yeniakit Publisher
2023-06-11 19:39:00 -
TFF'den VAR hakkında yeni karar

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2. Lig ve 3. Lig play-off final maçlarında Video Yardımcı Hakem uygulaması devreye girecek.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig play-off final maçlarında Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulaması kullanılacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, VAR uygulaması bu liglerde ilk kez devrede olacak.

TFF 3. Lig'de play-off final maçlarının programı şöyle:

1. Grup

12 Haziran Pazartesi:

19.00 Belediye Derincespor-52 Orduspor (Eryaman)
2. Grup
ÖNE ÇIKAN VİDEO

13 Haziran Salı:

19.00 Armoni Alanya Kestelspor-Karaman FK (Eryaman)
3. Grup

14 Haziran Çarşamba:

19.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Sportif Faaliyetler-Kepez Bedeliyespor (Eskişehir Yeni)
TFF 2. Lig play-off finalinde ise Kırmızı ile Beyaz Grup finalistleri, 15 Haziran Perşembe günü saat 19.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

TFF ile Fenerbahçe arasında Omuz Omuza Kampanyası Bağış Protokolü İmzalandı
TFF ile Fenerbahçe arasında Omuz Omuza Kampanyası Bağış Protokolü İmzalandı

Spor

TFF ile Fenerbahçe arasında Omuz Omuza Kampanyası Bağış Protokolü İmzalandı

Türk futbolunun acı kaybı
Türk futbolunun acı kaybı

Spor

Türk futbolunun acı kaybı

Şenol Güneş TFF'deki görevini açıkladı!
Şenol Güneş TFF'deki görevini açıkladı!

Spor

Şenol Güneş TFF'deki görevini açıkladı!

TFF, transfer tarihlerini açıkladı
TFF, transfer tarihlerini açıkladı

Spor

TFF, transfer tarihlerini açıkladı

TFF'den yeni ofsayt sistemi
TFF'den yeni ofsayt sistemi

Spor

TFF'den yeni ofsayt sistemi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23