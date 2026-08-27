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Spor TFF’den Şampiyonlar Ligi’ne yükselen Fenerbahçe’ye tebrik
Spor

TFF’den Şampiyonlar Ligi’ne yükselen Fenerbahçe’ye tebrik

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TFF’den Şampiyonlar Ligi’ne yükselen Fenerbahçe’ye tebrik

Türkiye Futbol Federasyonu, play-off turunda Olimpik Lyon’u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalan Fenerbahçe için kutlama mesajı yayımladı.

Fenerbahçe’nin Avrupa’nın en prestijli kulüp organizasyonunda lig aşamasına yükselmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonundan tebrik açıklaması geldi.

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanşında Fransa temsilcisi Olimpik Lyon’u deplasmanda 2-1 mağlup ederek tur biletini aldı.

“SONRAKİ MAÇLARDA BAŞARILAR DİLERİZ”

TFF’nin açıklamasında, “UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fransa’nın Olimpik Lyon takımı ile karşılaşan temsilcimiz Fenerbahçe, rakibini 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla UEFA Şampiyonlar Ligi’nde lig aşamasına yükselen temsilcimiz Fenerbahçe’yi tebrik eder, sonraki maçlarda başarılar dileriz.” ifadeleri kullanıldı.

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