TFF'den Medipol Başakşehir'e cevap geldi!

TFF'nin bu kararı üzerine kulüp başkanları Kulüpler Birliği toplantısında bir araya geldi. Toplantının ardından Medipol Başakşehir kulübü internet sitesinden hakem kararıyla ilgili, "Soruların cevap bulmaması halinde MHK’nin acilen istifa etmesi gerekir" paylaşımını yaptı.

Başakşehir'in açıklamasına TFF yanıt verdi. Hakemlere karşı güvenlerinin tam olduğunu ifade eden TFF, "Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir." açıklamasında bulundu.

TFF'nin yaptığı açıklamanın tamamı

"Medipol Başakşehir Futbol Kulübü tarafından, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29. hafta atamalarına ilişkin olarak, gerçekle hiçbir ilgisi olmayan senaryolar üzerinden bazı sorular yöneltilmiştir.



Öncelikle herhangi bir hakemimizin görev iadesi söz konusu olmamıştır. Somut bir bilgi olmadan, hakemlerimizi ayrıştıracak tutum ve yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değildir, kulüplerimizin böyle bir hakkı da yoktur.



Ayrıca hatırlatmak isteriz ki, MHK tarafından yeni klasmanların belirlenmesinden itibaren, haksız, mesnetsiz değerlendirmeler ve hayal ürünü komplo teorileri ile hakemlik müessesi yıpratılmak istenmekte ve hedef gösterilmektedir.



Maalesef oluşturulmak istenen güvensizlik ortamı, sadece hakemlerimize değil Türk futbolunun saygınlığına zarar vermektedir.



Hakemlerimize güvenimiz ve kalan haftalarda en iyi şekilde görevlerini yapacaklarına inancımız tamdır."

Medipol Başakşehir tarafından hangi açıklama yapıldı?

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun dün yayıncı kuruluşta katıldığı programda bilimsellikten ve kamuoyunu tatmin etmekten çok uzak beyanlarda bulunduğu ileri sürüldü.

Açıklamada, MHK'ye, ''Bu hafta oynanacak olan Başakşehir-Antalyaspor maçına atanan bir hakem, onurlu bir duruş sergileyerek maçı iade etmiş midir? Geçen hafta oynanmış olan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında kırmızı kart gösterilen oyuncuya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 1 maç ceza vererek hakemin hatalı karar verdiğine kanaat getirmiş midir?, Bu kırmızı kartı gösteren hakem Zorbay Küçük listenizde görevlendirecek başka hakem kalmadığı için Başakşehir-Antalyaspor maçına atanmış mıdır?" soruları yöneltildi.