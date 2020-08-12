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Spor

TFF'den Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'e tebrik

Yeniakit Publisher
2020-08-12 19:08:52 -
TFF'den Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'e tebrik

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'i tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Süper Lig'de yer alan takımları temsil eden Kulüpler Birliği Vakfının İstanbul'da bugün gerçekleşen genel kurulu sonucunda Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil yeniden başkanlığa seçildi. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz ve Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu da vakfın başkan yardımcılığı görevlerine devam edecek. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Başkan Sayın Mehmet Sepil ile başkan yardımcıları Mecnun Otyakmaz ve Hasan Çavuşoğlu'nu tebrik eder, yeni yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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