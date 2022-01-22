TFF'den İlhan Cavcav için anma mesajı
TFF, İlhan Cavcav için anma mesajı yayımladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden İlhan Cavcav için anma mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinden yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden, Gençlerbirliği ve Kulüpler Birliği Vakfının Onursal Başkanı, adını Süper Lig'in 2017-2018 sezonuna vermekten onur duyduğumuz merhum İlhan Cavcav'ı aramızdan ayrılışının beşinci yılında saygı ve rahmetle anıyoruz."