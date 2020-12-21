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Spor TFF'den hükmen mağlubiyet kararı
Spor

TFF'den hükmen mağlubiyet kararı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasından: "Liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Kovid-19 test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır"

Yeniakit Publisher
2020-12-21 18:03:54 -
TFF'den hükmen mağlubiyet kararı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), liglerin ikinci yarısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle takımların sahaya çıkamaması halinde hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle statü ve talimatlarda değişikliğe gidildiği belirtildi.

Liglerin ikinci devresinin ilk resmi müsabakasından itibaren kulüplerin kadrolarını daha rahat oluşturabilmelerini temin etmek amacıyla A takım listesindeki oyuncu sayılarında değişikliğe gidileceği aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"A takım listesindeki oyuncu sayıları Süper Lig ve TFF 1. Lig için 35, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig için 30 olacak şekilde artırılacaktır. Kulüpler, 1 Ocak 2000 ve daha sonra doğmuş olmaları kaydıyla, profesyonel ve kulübüne en az 6 ay tescilli amatör futbolcuları da A takım listesine yazmaksızın müsabakalarda oynatabilecektir. A takım listelerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken futbolculara yönelik tescil süreleri de kısaltılmıştır."

"Transfer edilen futbolcuların sözleşmelerinin tescili için kulüplerden istenen Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ibraz etme yükümlülüğü 2020-2021 futbol sezonu ikinci transfer ve tescil döneminde de uygulanmayacaktır." denilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Liglerin ikinci devrelerinin ilk müsabakalarından geçerli olmak üzere, Kovid-19 test sonuçlarına göre pozitif vakalar ve hastalığı geçirmekte olanlardan ötürü yapılan müsabaka ertelemeleri yapılmayacaktır. Kulüpler, Futbol Müsabaka Talimatı'na göre minimum 9 kişi ile sahaya çıkabilecek, aksi takdirde hükmen mağlup sayılacaklardır."

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