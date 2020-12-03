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Spor TFF'den Bakan Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı
Spor

TFF'den Bakan Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 18:06:31 -
TFF'den Bakan Kasapoğlu'na geçmiş olsun mesajı


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Kovid-19 testleri pozitif çıkan Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve değerli eşi Sayın Betül Kasapoğlu'na geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz. Bakan Kasapoğlu ve eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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