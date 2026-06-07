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Spor TFF'den Aziz Yıldırım'a tebrik mesajı! "Yönetim dönemlerinde başarılar dileriz!"
Spor

TFF'den Aziz Yıldırım'a tebrik mesajı! "Yönetim dönemlerinde başarılar dileriz!"

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
TFF'den Aziz Yıldırım'a tebrik mesajı! "Yönetim dönemlerinde başarılar dileriz!"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen tarihi ve yüksek katılımlı olağanüstü seçimli genel kurulun ardından sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı seçilen Aziz Yıldırım için resmi bir tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe Kulübünde başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı tebrik etti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Fenerbahçe Spor Kulübünde yapılan olağanüstü seçimli genel kurul toplantısının ardından başkanlığa seçilen Sayın Aziz Yıldırım'ı ve yönetim kurulunu tebrik eder, yönetim dönemlerinde başarılar dileriz." denildi.

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