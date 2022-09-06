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Aktüel TFF’den Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz’a 10 Numara forma
Aktüel

TFF’den Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz’a 10 Numara forma

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş, futbol müsabakalarında alınan güvenlik önlemleri ile ilgili Ankara'da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 16:49:00 -
TFF’den Ankara Emniyet Müdürü Yılmaz’a 10 Numara forma

YENİ AKİT  ANKARA

Ankaragücü – Beşiktaş maçında sahaya giren holigan olayının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş Ankara emniyetine bir ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu Başkanı Gökhan Özsavaş Ankaragücü-Beşiktaş maçında sahaya giren holigan olayından sonra Ankara Emniyet Müdürlüğüne bir ziyaret gerçekleştirdi. Gökhan Özsavaş başkanlığındaki Temsilciler Kurulu heyeti, Ankara İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanı Cüneyt Ünal'la bir araya geldi. Temsilciler Kurulu üyeleri Osman Diyadin ve Osman Yıldırım'ın da katıldığı ziyaretlerde futbol müsabakalardaki güvenlik tedbirlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a, adının yazıldığı 10 numara forma hediye edilmesi dikkat çekti.

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