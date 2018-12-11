TFF'den Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı

TFF, silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, bugün silahlı saldırıya uğrayarak şehit edilen Rize Emniye Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuğ Verdi için başsağlığı mesajı yayınladı.

'Altuğ Verdi'yi kaybettik' başlıklı mesaj şu şekilde;

'Rize Emniyet Müdürü ve TFF Üst Klasman Temsilcisi Altuğ Verdi'nin bugün makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olduğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Altuğ Verdi'ye Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve Emniyet teşkilatımıza başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu'