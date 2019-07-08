TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi - Kurul başkanlığına Ömer Okan Çağlar getirildi



İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu başkanı ve üyelerini belirledi. TFF'den yapılan açıklamaya göre, yedişer asil ve yedek üyeden oluşan Kulüp Lisans Kurulunda başkanlığa Ömer Okan Çağlar getirildi. Kurul şu isimlerden oluşuyor: Başkan: Ömer Okan Çağlar Başkan yardımcısı: Nejdet Hüddam Üyeler: Prof. Murat Atalı, Fatih Aygören, Hasan Tuncay, Berrin Mahmutoğlu, Savaş Çıtak Yedek üyeler: Abdülkadir Güzeloğlu, Yakup Şimşek, Erdal Aydın, Bekir Çiğnitaş, Özcan Aksu, Cemal Öztürk, Atilla Zaimoğlu

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