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TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi

- Kurul başkanlığına Ömer Okan Çağlar getirildi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
TFF'de Kulüp Lisans Kurulu belirlendi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulu başkanı ve üyelerini belirledi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, yedişer asil ve yedek üyeden oluşan Kulüp Lisans Kurulunda başkanlığa Ömer Okan Çağlar getirildi.

Kurul şu isimlerden oluşuyor:

Başkan: Ömer Okan Çağlar

Başkan yardımcısı: Nejdet Hüddam

Üyeler: Prof. Murat Atalı, Fatih Aygören, Hasan Tuncay, Berrin Mahmutoğlu, Savaş Çıtak

Yedek üyeler: Abdülkadir Güzeloğlu, Yakup Şimşek, Erdal Aydın, Bekir Çiğnitaş, Özcan Aksu, Cemal Öztürk, Atilla Zaimoğlu

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:04
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  3. Ömer Okan Çağlar
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