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Spor TFF ve kulüplerden Sergen Yalçın'a "geçmiş olsun" mesajı
Spor

TFF ve kulüplerden Sergen Yalçın'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-09-12 13:47:56 -
TFF ve kulüplerden Sergen Yalçın'a "geçmiş olsun" mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüpler, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Federasyonun internet sitesinde yer alan mesajda, "Yapılan kontrol sonucunda Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Kulübü Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübü, Sergen Yalçın için, "Kovid-19 testinin pozitif olduğu tespit edilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.

Galatasaray Kulübü sosyal medya hesabında, "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz." mesajına yer verdi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü de "Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." mesajını paylaştı.

Hes Kablo Kayserispor'un sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda ise "Geçmiş olsun Sergen Yalçın. Kovid-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Sivasspor da sosyal medyadan paylaştığı mesajda, Sergen Yalçın ve kulübü Beşiktaş'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise sosyal medya hesabından "Sergen Yalçın'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.

MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Göztepe, Gaziantep FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor kulüpleri de Sergen Yalçın için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.


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