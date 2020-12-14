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Spor TFF ve Fenerbahçe Kulübü, Bariç için başsağlığı mesajı yayımladı
Spor

TFF ve Fenerbahçe Kulübü, Bariç için başsağlığı mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 00:12:41 -
TFF ve Fenerbahçe Kulübü, Bariç için başsağlığı mesajı yayımladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Fenerbahçe Kulübü, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybeden Hırvat teknik direktör Otto Bariç için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Fenerbahçe eski teknik direktörü, ülkesi Hırvatisan'ın yanı sıra Avusturya ve Arnavutluk milli takımlarını çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Otto Bariç'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bariç ailesi, Fenerbahçe camiası ve dünya futbol ailesine başsağlığı dileriz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada ise "Futbol A takımımızın 1997-1998 sezonunda teknik direktörlüğünü yapan Otto Bariç'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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