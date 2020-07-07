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Spor

TFF Tahkim Kurulundan Konyaspor ve Antalyaspor'a ret

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:14:22 -
TFF Tahkim Kurulundan Konyaspor ve Antalyaspor'a ret

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, İttifak Holding Konyasporlu Amir Hadziahmetovic ile Fraport TAV Antalyasporlu Hakan Özmert'in cezalarını onadı.

TFF'nin açıklamasına göre, Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun verdiği cezalara Konyaspor ve Antalyaspor kulüplerinin yaptığı itirazı görüştü.

Kurul, Hadziahmetovic'e verilen 2 maç men, Hakan Özmert'e verilen 3 maç men ve 13 bin liralık para cezalarında bir isabetsizlik bulunmadığına karar vererek cezaları onadı.

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