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Spor

TFF Tahkim Kurulundan Adem Büyük'ün cezasına indirim

Yeniakit Publisher
2020-06-23 19:46:56 -
TFF Tahkim Kurulundan Adem Büyük'ün cezasına indirim

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Adem Büyük'ün 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan maçta gördüğü kırmızı kartın ardından müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 maçtan men edilen Adem Büyük'ün cezasının, futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak 2 maça indirildiği belirtildi.

Ayrıca Adem Büyük'e verilen 13 bin lira para cezasının da 8 bin 667 lira olarak düzeltildiği kaydedildi.

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