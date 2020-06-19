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Spor

TFF Tahkim Kurulu, Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

Yeniakit Publisher
2020-06-19 19:59:48 -
TFF Tahkim Kurulu, Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcusu Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle PFDK tarafından 2 resmi müsabakadan men cezası alan Ozan'ın cezasına sarı-lacivertli kulübün yaptığı itirazın görüşüldüğü bildirildi. Buna göre Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasının 1 maça indirildiği aktarıldı.

Kurulun, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve başkan vekili Semih Özsoy'un cezalarını ise onadığı kaydedildi.


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