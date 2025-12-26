  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yerlikaya'dan "455 Bin Konut Tamam" paylaşımı: İşte, gün geldi... Şükürler olsun!

Abdullah Gül’ün sağ kolundan skandal yazı! Erdoğan'a 'Saddam'la akıbetin aynı olur' iması

İngiliz aktivistten olay itiraf!! "Batı'nın maskesini İsrail düşürdü, gerçek medeniyeti İslam'da gördük!"

Bakanlık gerekeni yaptı: Vatandaşın sağlığıyla oynayan sloganlar

Eğitim öğretim hepimizin ortak alanıdır

Fransa’dan yükselen vicdanın sesi dünyayı sarstı! Fransız kadının Gazze’de gördükleri kan dondurdu

Murat Kurum Hatay'da konuştu: Artık saatler kaldı! Milletimize verdiğimiz sözü tuttuk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta farklı bir ligdeyiz

Türkiye'nin en zengin ismi bile isyan etti! 960 milyon servetli Ali Sabancı 'geçinemiyorum' dedi

Türkiye’nin dijitaldeki başarı hikâyesi! e-Devlet sistemini satın almak için sıraya girdiler
Spor TFF, son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı! Süper Lig hakemi de listede
Spor

TFF, son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı! Süper Lig hakemi de listede

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TFF, son 5 yılda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı! Süper Lig hakemi de listede

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda TFF bünyesinde görev yaparken futbolda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı. TFF ayrıca Süper Lig'de görev yapan hakem Ali Palabıyık'ın da yer aldığı 9 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, son 5 yılda TFF bünyesinde görev yaparken futbolda bahis oynayan hakemlerin ismini açıkladı.

Süper Lig'de görev yapan hakem Ali Palabıyık'ın da yer aldığı 9 hakem Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

TFF açıklamasında, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında; son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen aşağıda isimleri yer alan kişilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verdi.

 

Selçuk İnan’dan flaş transfer ve bahis açıklaması
Selçuk İnan’dan flaş transfer ve bahis açıklaması

Spor

Selçuk İnan’dan flaş transfer ve bahis açıklaması

Bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi
Bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi

Spor

Bahis soruşturması kapsamında 30 gözlemci PFDK'ye sevk edildi

Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi
Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi

Gündem

Bahis operasyonu büyüdü! Eski Galatasaraylı isim için gözaltı kararı verildi

Bahis soruşturmasında 2 futbolcuya daha gözaltı
Bahis soruşturmasında 2 futbolcuya daha gözaltı

Gündem

Bahis soruşturmasında 2 futbolcuya daha gözaltı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım
Gündem

Berna Laçin’i ve eski Türkiye’nin askeri vesayetçilerini rezil eden paylaşım

Hastane otoparkında annesi yanında olan bir sürücüyle yaşadığı olayı abarttıkça abartıp sosyal medya hesabından paylaşan Kemalist oyuncu Ber..
Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme
Gündem

Dilek İmamoğlu’nun basın danışmanına 340 Bin TL maaş! Berkin'in ortaokul mezunu annesine aylık 88 bin TL ödeme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) liyakat rafa kalktı, “eş-dost-yandaş” dönemi şahlanışa geçti. Ekrem İmamoğlu idaresindeki belediyed..
Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı Avrupa'yı korkuttu!
Dünya

Rusya'dan Almanya'ya zehir zembelek sözler: Peş peşe paylaşım yaptı Avrupa'yı korkuttu!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, peş peşe paylaşım yaptı. Alman havaalanlarında Rusların eşyalarına el konulmasına sonrası Almany..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23