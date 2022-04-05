TFF seçimi ne zaman yapacak? Son dakika: TFF seçim tarihi açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. Nihat Özdemir’in istifası sonrası TFF seçimi ne zaman yapılacak? TFF başkanlık seçim tarihi ne zaman? soruları da merak ediliyordu. TFF seçim takvimi açıklandı. Peki Yeni TFF Başkanı kim olacak?
Görev süresinin dolmasına 1 yıl kalan Nihat Özdemir, 2019 yılında yapılan seçimle göreve gelmişti. TFF seçimi 2023 Haziran’da yapılacaktı. Gelen son dakika haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda, Başkanımız Sayın Nihat Özdemir görevinden istifa etmiştir. Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla, Türkiye Futbol Federasyonu'na Başkan Vekili Sayın Servet Yardımcı vekâleten başkanlık edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." Yönetim kurulunun yeni bir görevlendirmede daha bulunduğu ve Mustafa Çağlar'ın, TFF başkan vekilliği görevine getirildiği kaydedildi.
Yeni TFF Başkanı kim olacak?
Türkiye Futbol Federayonu Başkanlığı için TFF Eski Başkan Vekili Hüsnü Güreli, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin isimleri geçiyor.