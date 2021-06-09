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Spor TFF harcama limiti ne kadar oldu? 2021-2022 harcama limiti
Spor

TFF harcama limiti ne kadar oldu? 2021-2022 harcama limiti

Süper Lig harcama limiti ne kadar? Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans ve Finansal Fair Play Talimatı ile transfer dönemi tarihlerinde değişik yaptı. Futbolseverler, Süper Lig’de kulüplerin harcama limitlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig kulüp harcama limitleri ne kadar?

Yeniakit Publisher
2021-06-09 23:42:00 -
TFF harcama limiti ne kadar oldu? 2021-2022 harcama limiti

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu 13 Ağustosta başlayacak. Futbolseverler şimdiden kulüplerin harcama limitlerini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig kulüplerinin harcama limiti ne kadar oldu?

TFF harcama limiti ne kadar oldu? 2021-2022 harcama limiti

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bazı kararları revize etti. TFF’den yapılan açıklamada, “1- Kovid-19 pandemisi etkisi göz önüne alınarak; gişe ve ürün satış gelirleri gibi gelirlerde, 2018-2019 sezonu verileri enflasyon ile uyarlanarak bugüne getirilecektir. 2- Kovid-19 pandemisinin finans piyasalarına olan olumsuz etkisi sebebiyle, takım harcamalarına dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 2021-2022 sezonu güncel kurları yerine 2020-2021 sezonu (01.06.2020-31.05.2021) ortalama kurları (TCMB döviz alış) hesaba alınacaktır. 3- Takım harcama limitlerinin arttırılmasında tüm kulüpler için 1/3 oranının kullanılması yerine, kulüplerimizin konsolide net borç ve alacaklarının net gelirlerine oranlaması ile hesaplanan 1/3, 2/3 ve yüzde 100 oranları kullanılacaktır. 4- Kovid-19 pandemisi ve Süper Lig takım sayısının artışının olumsuz etkileri sebebi ile tüm kulüplerimiz için 2021-22 sezonunda kabul edilebilir sapma oranı yüzde 25 olarak kabul edilmiştir. 5- 2021-2022 futbol sezonu birinci ve ikinci transfer dönemlerinin ilan edilen bitiş tarihlerinin birer hafta uzatılması kararlaştırılmıştır” denildi.

Harcama limiti nedir?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen harcama limitleri, Süper Lig bünyesinde yer alan kulüplerin gelir ve giderlerinin, belirlenen sapma oranları da hesaba katılarak belirlenen harcama limitlerini ifade eder.

Süper Lig kulüplerinin harcama limitlerinin belirlenmesi noktasında iki yöntem kullanılıyor. Bunlardan ilki; gelir-gider farkı üzerinden hesaplanırken, diğer yöntemde ise net borç-net faaliyet gelir rasyonu üzerinden hesaplama yapılıyor. 2020-21 sezonunda ise TFF harcama limitleri her iki hesaplama sonucunda bulunan tutarların ortalaması alınarak belirlendi.

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