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Spor TFF, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Rafael Da Silva'nın cezasını kaldırdı
Spor

TFF, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Rafael Da Silva'nın cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve daha sonra ceza alanı içine giren Başakşehirli Rafael Da Silva'nın cezasını kaldırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 16:10:00 -
TFF, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Rafael Da Silva'nın cezasını kaldırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Rafael'in cezasını kaldırdı.TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in, Rafael'in cezasının kaldırılmasına yönelik talebinin kabul edildiği belirtildi.

hraç sonrası eylemlerinin yargılanması devam edecek"

Açıklamada, "İlk sarı kart, kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin kaldırılmasına, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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