TFF, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Başakşehirli Rafael Da Silva'nın cezasını kaldırdı
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören ve daha sonra ceza alanı içine giren Başakşehirli Rafael Da Silva'nın cezasını kaldırdı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe ile oynadığı mücadelede kırmızı kart gören Rafael'in cezasını kaldırdı.TFF'den yapılan açıklamada, Medipol Başakşehir'in, Rafael'in cezasının kaldırılmasına yönelik talebinin kabul edildiği belirtildi.
"İhraç sonrası eylemlerinin yargılanması devam edecek"
Açıklamada, "İlk sarı kart, kırmızı kart ve cezai uygulamalarının kaldırılmasına, Hukuk Müşavirliği tarafından konulan idari tedbirin kaldırılmasına, ihraç sonrası eylemleri nedeniyle yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.