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Spor TFF Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi
Spor

TFF Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-24 18:34:00 - 2020-12-24 19:01:30
TFF Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 resmi müsabakadan men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile oynadıkları karşılaşmada kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e çeşitli nedenlerle 5 maç men cezası verildiği belirtildi.

Fatih Terim'e 5 maç men cezası

Kurulun, müsabakanın hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri sebebiyle 2 ve tedbire uymama eylemi gerekçesiyle 2 olmak üzere Fatih Terim'e toplamda 5 maç men cezası uyguladığı aktarıldı.

Ayrıca Terim'in söz konusu gerekçeler sebebiyle toplamda 55 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı kaydedildi.

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