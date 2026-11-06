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Spor TFF duyurdu: Belçika maçının biletleri satışa çıktı
Spor

TFF duyurdu: Belçika maçının biletleri satışa çıktı

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TFF duyurdu: Belçika maçının biletleri satışa çıktı

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı. Bilet fiyatları bin ile 3 bin lira arasında değişiyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile yapacağı maçın genel bilet satışı başladı.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakanın biletleri, www.passo.com.tr ve Passo Mobil uygulamasından satın alınabilecek. Bilet satışları, süresi bulunan tüm takımların logolu kartlarına açık olacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları bin ile 3 bin lira arasında değişiyor.

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