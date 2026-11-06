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Sağlık 11 saatlik estetik operasyonu sonrası ölen doktor toprağa verildi
Sağlık

11 saatlik estetik operasyonu sonrası ölen doktor toprağa verildi

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11 saatlik estetik operasyonu sonrası ölen doktor toprağa verildi

İzmir'in Konak ilçesinde özel bir hastanede yüz gerdirme ameliyatı olan ve operasyondan 1 gün sonra hayatını kaybeden Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı. Eşi Dr. Turgut Yılmaz, "Vefat nedeninin ameliyat süresinin uzun sürmesi ve kan sulandırıcı ilaca başlanmaması olduğunu düşünüyorum" dedi.

Ruh ve Sinir Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Yılmaz (60), yüz germe estetiği olmak üzere Konak ilçesindeki Özel Gazi Hastanesi'nde ameliyata alındı. Estetik cerrah Prof. Dr. U.B. tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilen operasyon, iddiaya göre 11 saat sürdü. Ameliyatın ardından kalbinin durduğu belirlenen Uzm. Dr. Yılmaz, uzun süre yapılan kalp masajının ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastanedeki uzman ekibin çabalarına rağmen hekim dün hayatını kaybetti.

İki çocuk annesi Emine Yılmaz için bugün Karşıyaka Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti. Yılmaz'ın cenazesi, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bornova Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine eşi Turgut Yılmaz, çocukları Yağmur ve Bartu Yılmaz, doktor arkadaşları ve çok sayıda seveni katıldı.

ACILI DOKTOR EŞ: İHMAL VAR

Cenaze töreninde konuşan, Emine Yılmaz'ın eşi Radyoloji Uzmanı Dr. Turgut Yılmaz, "Plastik estetik operasyon sonrasında derin ven trambozuna (bacak veya uyluk bölgesindeki toplardamarlarda kan pıhtısı oluşması) bağlı kardiyak arrest (ani kalp durması) gelişti. Birkaç gün yoğun bakımdan sonra vefat etti. Ben de radyoloji uzmanıyım. Vefat nedeninin ameliyat süresinin uzun sürmesi ve kan sulandırıcı ilaca başlanmaması olduğunu düşünüyorum. Yasal süreci başlattık ve bunu da takipçisi olacağız" diye konuştu.

Bir ihmal olduğunu düşündüğünü belirten Turgut Yılmaz, "Ameliyat süresi çok uzun. Yaklaşık 11 saat sürdü ve böyle uzun süreli ameliyatlarda kleksan dediğimiz kan sulandırıcı ilacın verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu süreç derin ven trambozu dediğimiz toplardamar pıhtılaşmasına sebep oldu. Ayağa ilk kaldırdığımızda solunumu, bilinci ve kalbi aynı anda durdu. Çok üzüntülüyüm" ifadelerini kullandı.

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