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TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

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TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre Türkiye’de erkeklerin en geç evlendiği iller belli oldu. İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

#1
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

ADIYAMAN

#2
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

TEKİRDAĞ

#3
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

TRABZON

#4
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

YALOVA

#5
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

BAYBURT

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Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

ELAZIĞ

#7
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

İZMİR

#8
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

İSTANBUL

#9
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

ARTVİN

#10
Foto - TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...

TUNCELİ/ derleyen: haber7

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