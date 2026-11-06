TÜİK verileri paylaştı: İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...
TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre Türkiye’de erkeklerin en geç evlendiği iller belli oldu. İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...
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TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre Türkiye’de erkeklerin en geç evlendiği iller belli oldu. İşte erkeklerin en geç evlendiği 10 il...
ADIYAMAN
TEKİRDAĞ
TRABZON
YALOVA
BAYBURT
ELAZIĞ
İZMİR
İSTANBUL
ARTVİN
TUNCELİ/ derleyen: haber7
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