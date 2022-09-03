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Spor TFF binasına kim niye saldırdı? TFF binasına saldıranların kimlikleri belli oldu mu?
Spor

TFF binasına kim niye saldırdı? TFF binasına saldıranların kimlikleri belli oldu mu?

Türkiye Futbol Federasyonu'na silahlı saldırıda bulananların kim olduğu, ifadeleri merak ediliyor. Peki, TFF binasına kim saldırdı?

Yeniakit Publisher
2022-09-03 13:54:00 -
TFF binasına kim niye saldırdı? TFF binasına saldıranların kimlikleri belli oldu mu?

Geçtiğimiz gün Türkiye Futbol Federasyonu binasına silahlı saldırı gerçekleşti. Peki, saldırıyı kim neden yaptı?

TFF binasına kim niye saldırdı? TFF binasına saldıranların kimlikleri belli oldu mu?

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkez binasına yapılan silahlı saldırıyla ilgili detaylara ulaşıldı.

TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırının ilk incelemelere göre yaklaşık 200 metreden yapıldığı ve 11 el ateş açıldığı, saldırının binanın arka kısmındaki dere tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Toplantı odasının bulunduğu kata 5, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin odasına da bir merminin isabet ettiği, saldırı sırasında yönetim kurulunun toplantı halinde olduğu kaydedildi.

Saldırının ardından gözaltına alınan zanlılardan Cüneyt U'nun ilk ifadesinde olayı gerçekleştirirken alkollü olduğunu, havaya ateş ettiğini ve kesinlikle hedef gözetmediğini, olayın bir talihsizlik ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Kasten yaralama ve benzeri 18 suçtan kaydının olduğu tespit edilen Cüneyt U'nun gümrük müşavirliği yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Öte yandan saldırının ardından Cüneyt U'nun evinde yapılan aramada 2 av tüfeği ve hobi bahçesinde olayda kullanıldığı belirtilen 2 adet 9 mm silah ve 12 fişek bulundu.

Adliyeye sevk edilen Cüneyt U. ve Oğuzhan G'nin ardından gözaltına alınan 3. şüpheli olan H.Ç'nin de olay sonrasında zanlılarla irtibata geçtiği belirlendi.

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