TFF Başkanlığına yeni aday! Galatasay taraftarı çıldırdı!
Temmuz'da yapılması planlanan TFF Başkanlık seçimine Servet Yardımcı, İbrahim Hacıosmaoğlu ve Erdal Alkış'tan sonra Zen Group'un CEO'su Tolga Gani Zengin de adaylığını açıkladı.
Temmuz'da yapılması planlanan TFF Başkanlık seçimine Servet Yardımcı, İbrahim Hacıosmaoğlu ve Erdal Alkış'tan sonra yeni bir aday daha çıktı.
Zen Group'un CEO'su Tolga Gani Zengin, TFF Başkanlığına aday olduğunu, yakın zamanda listesinde ve kurullarda yer alacak isimleri kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı.
GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ!
Zengin'in sosyal medyada Galatasaray aleyhine attığı tweetlerden ötürü sarı-kırmızılı taraftarlar tepki gösterdi.
Spor
TFF seçimlerinde 60 imzayı toplayan Nihat Özdemir federasyon başkanlığı seçiminde tek aday olacak