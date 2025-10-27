  • İSTANBUL
TFF Başkanı'nın açıklamasından sonra harekete geçildi: Hakemlere soruşturma başlatıldı!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Türk hakemlerine yönelik yaptığı açıklamanın ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resmen soruşturma başlattığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev yapan yüzlerce hakemin bahis skandalına karıştığını açıkladı.

Riva’daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyen Hacıosmanoğlu, “571 hakemden 371’inin bahis hesabı var, 152’si aktif şekilde bahis oynuyor. Bu isimleri kısa sürede Disiplin Kurulu’na sevk edeceğiz. Talimatlara göre gerekli cezaları alacaklar” ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi. Başsavcılık, nisan ayında başlatılan soruşturmanın Antalya’daki dosya ile birleştirildiğini, Hacıosmanoğlu’nun sözlerinin de ihbar niteliğinde değerlendirildiğini duyurdu.

Başsavcılık açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Toplumumuz ekonomik ve sosyolojik yarası haline gelen yasa dışı bahis oyunları hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürekli ve kararlı bir mücadele devam etmekte olup, buna dair soruşturmalar aralıksız sürdürülmektedir. 27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabı bulunduğu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasından sonra, konunun adli soruşturma süreci ile ilgili olması nedeni ile açıklama yapmak gereği hasıl olmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatılmıştır. Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir.

27/10/2025 tarihinde TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edilmekle; bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir."

Ülkenin durumu içler acısı düzeltmek yıllar alır

Ülkede neçok açköpek fırsatçı vurguncu varmış yuh olsun hepinize.

