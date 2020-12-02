TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Nihat Özdemir'in koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıdı:
"TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz"