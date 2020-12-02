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Spor TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı
Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 18:00:00 -
TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Nihat Özdemir'in koronavirüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıdı:

"TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir'in yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan Başkanımızın tedavi ve karantina süreci başlamıştır. Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına kavuşarak bir an önce aramıza dönmesini temenni ediyoruz"

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